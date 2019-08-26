Минфин признал неэффективными большинство налоговых льгот для бизнеса

Москва, 26 августа. Около 66% региональных налоговых преференций были неэффективными для бизнеса и принесли в 2018 году прибыль в 87 млрд рублей при расходах в 253 млрд.

Наибольшее число эффективных льгот зафиксировано в Ленинградской области, Ямало- Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах — 4,4, 12,3 и 15,7 млрд рублей соответственно. Налоговые льготы обошлись бюджетам указанных регионов в общей сложности в 9,5, 31,5 и 15,8 млрд рублей, сообщила со ссылкой на расчеты Минфина РФ газета «Известия».

В 38 регионах страны, включая столицу, в соответствии с расчетами Минфина, преференции не принесли дополнительных расходов бюджетам. В оставшихся субъектах федерации положительный эффект оказался незначительным.

По общей сумме предусмотренных преференций лидирующие позиции занимают Москва, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. В газете отмечают, что пресс-службы указанных регионов не ответили на просьбу прокомментировать оценки Минфина и сообщить, когда налоговые льготы принесли прибыль бюджету. В Ленинградской области в качестве удачных примеров изданию назвали производителя бумаги International Paper, завод Nokian Tyres и табачную фабрику «Филипп Моррис Ижора». Но эти предприятия на данный момент платят налоги и уже не получают льгот.

Право на преференции по налогам на имущество и прибыль имеют отдельные категории плательщиков, в том числе инновационные организации, обладатели специнвестконтрактов, фармкомпании, резиденты территорий опережающего развития (ТОР) или особых экономических зон (ОЭЗ), социальные предприятия и ряд других организаций. Льготы предназначены для ускорения инвестиционного и экономического роста.

Преференции признаются эффективными, когда дополнительные доходы бюджета от притока капиталовложений и расширения оборотов предприятий превышают расходы на стимулирование активности.