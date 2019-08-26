Посольство РФ осадило Норвегию после заявления о Севморпути

Москва, 26 августа. Москва не будет привлекать Норвегию к осваиванию Северного морского пути, который является национальной транспортной артерией России. Об этом заявили в российском посольстве в Осло.

Представители российской дипмиссии резко ответили Норвегии на заявления главы МИД Ине Мари Эриксон, которая сообщила, что в Осло не планируют предоставлять порты Шпицбергена под этот маршрут. По ее словам, якобы необходимо проверить Северный морской путь на соответствие экологическим стандартам, кроме того Эриксон заявила, что будто бы «не представляет», как Россия будет обеспечивать безопасность на протяжении всей трассы.

В посольстве РФ в Осло заявили, что расширение и проработка Северного морского пути является внутренним делом России, а Норвегия не причастна к использованию маршрута. Старший советник дипведомства Владимир Юсупов считает, что в Осло станут присматриваться к возможностям трассы, однако будут оставаться сторонними наблюдателями, передают «Известия».

Ранее стало известно, что к 2030 году у России появится флотилия атомных ледоколов. Она нужна для обеспечения мореходства по Северному морскому пути, сообщает телеканал «360».

Как сообщает «Газета.ru», крупнейший французский перевозчик грузов по морю CMA CGM не будет использовать Северный морской путь.

Отметим, Северный морской путь на всем его протяжении будут контролировать российские военные. Северный флот завершил оснащение Центра радиоэлектронной борьбы в Арктике. Кроме того, полярные регионы обеспечат спутниковой связью, после вывода на орбиту спутников «Меридиан-М».