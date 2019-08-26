Пятилетний сын Сергея Лазарева хочет стать певцом

Москва, 26 августа. Российский исполнитель Сергей Лазарев рассказал, что его пятилетний сын мечтает стать певцом.

Никита Лазарев помимо детского сада посещает кружки по шахматам, лепке, а также ряд других секций. Звездный родитель рассказал, что мальчик ранее хотел стать пожарным, а затем период увлечения этой профессией у него прошел.

«Никита уже знает, как надо позировать перед камерой, как улыбаться, и скоро я начну брать его с собой в туры», — рассказал Лазарев в интервью «Дни.ру».

Около полугода назад ребенок посетил концерт своего папы и оказался до слез растроган его выступлением. Лазарев регулярно выкладывает совместные фотографии сыном. Он так обожает своего ребенка, что даже посвятил ему масштабное шоу «N-тур».

Напомним, широкую известность Лазареву принесло участие в группе Smash! вместе с Владом Топаловым. В 2005 году Лазарев занялся сольным творчеством, выпустив свой первый альбом. Он дважды участвовал в конкурсах «Евровидение» в 2016 и 2019 годах, где оба раза занял третье место.

Ранее в Сети появились фотографии со свадьбы исполнителя. На снимке он стоит с темноволосой девушкой, которая одета в свадебное платье, на Лазареве — праздничный черный смокинг. Пара стоит около цветочной арки, а рядом находятся несколько свидетелей. Фотография наделала много шума среди поклонников певца. Лазарев довольно закрытый человек и старается не делиться подробностями своей личной жизни с фанатами. Так, например, популярный исполнитель скрывает личность матери своего пятилетнего ребенка.

Как сообщает «Газета.ru», Netflix планирует снять комедию о «Евровидении». Английский актер Дэн Стивен сыграет в нем российского певца Алексадра Лемтова, прототипом для которого может послужить исполнитель Сергей Лазарев. Кроме него в фильме примут участие Уилл Феррел и Рэйчел МакАдамс.