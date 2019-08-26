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Экономика

Мощным падением открылись торги на Токийской фондовой бирже

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Мощным падением открылись торги на Токийской фондовой бирже

Токио, 26 августа. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) открылись в понедельник мощным падением из-за продолжающегося торгового противостояния США и КНР.

К 09.30 (03.30 по московскому времени) отражающий курсы акций 225 ведущих компаний Японии ключевой индекс Nikkei опустился на 2,08%, до 20279,23 пункта. Мощным падением отметился курс доллара к японской иене. С момента открытия валютных торгов показатель снизился на 1,42% до отметки 105,12 иен за доллар.

Сопровождающий президента США Дональда Трампа на саммите G7американский министр финансов Стивен Мнучин заявил о твердом намерении главы Белого дома вводить тарифы, если в торговых переговорах с Китаем не будет достигнуто подвижки. Он также предостерег руководство КНР от ответных мер на вводимые США повышенные тарифы на китайские товары.

Ранее Газета.ru сообщила, что Трамп сожалеет о не достаточно поднятых таможенных пошлинах на ввозимые из Китая товары.

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Источник: ТАСС
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