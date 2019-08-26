Норвегия планирует провести проверку Северного морского пути

Осло, 26 августа. Глава МИД Норвегии Ине Мари Эриксон заявила, что власти этой страны планируют провести проверку Северного морского пути на соответствие экологическим стандартам.

«У Севморпути есть серьезные проблемы в отношении всего: от поисково-спасательных работ и недостаточной инфраструктуры на всем протяжении трассы до крайне сурового климата», — рассказала министр.

По ее словам, норвежские власти не знают, как Россия планирует обеспечить безопасность судоходства в арктических водах по маршруту Северного морского пути.

Ине Мари Эриксон рассказала, что власти планируют изучить возможность предоставление портов Шпицбергена для Северного морского пути, с учетом суверенитета Норвегии над островом. Она подчеркнула, что необходимо изучить влияние трассы на окружающую среду, а также на соответствие требованиям экологов.

В посольстве России в Осло считают, что норвежские власти будут присматриваться к возможностям трассы по мере ее обустройства, оставаясь при этом сторонним наблюдателем. Российские дипломаты подчеркивают, что Северный морской путь является национальной транспортной артерией России, поэтому его использование совместно со скандинавским государством не рассматривается, передают «Известия».

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил о планах усилить группировку спутников в Арктике. Она получит доступ к высокоскоростным каналам передачи информации после вывода спутников «Меридиан-М» на орбиты. Это позволит расширить зону группировки на протяжении всего Северного морского пути.