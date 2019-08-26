Росстат назвал регион, в котором не будет дефицита мужчин в ближайшие годы

Москва, 26 августа. Женщин будет больше, чем мужчин в долгосрочной перспективе во всех регионах России, кроме Чукотки. Об этом свидетельствует прогноз Росстата до 2036 года.

В настоящее время на тысячу мужчин в России приходится 1154 женщины. К 2036 году пропорция составит 1 тысяча к 1128. Такое соотношение характерно для всех регионов страны, кроме Чукотки, где на 1 тысячу мужчин в текущем году приходится 956 женщин. К 2036 году разрыв увеличится до 813 женщин на тысячу мужчин.

С 2031 года мужчин также станет чуть больше, чем женщин на Камчатке, предполагает Росстат.

«Изначально мальчиков и девочек рождается примерно равное количество, например, в возрасте 0-4 года на 1 тысячу мальчиков приходится 947 девочек, ситуация меняется к 20-25 годам, когда на 1 тысячу мужчин приходится уже 1023 женщины и далее только усугубляется», — цитирует доцента кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Александра Тимофеева РИА Новости.

По мнению ученого, причина сложившейся ситуации кроется в более высоких рисках смертности у мужчин. Эксперт добавил, что к 60 годам на одного мужчину претендуют две женщины, и происходит вынужденная демографическая деформация общества. Тимофеев заключил, что общество в итоге переходит от традиционной семьи к партнерской, в которой оба супруга имеют равное количество прав и влияния на принятие решений.