Роскосмос проведет эксперимент по лазерной связи МКС и «Прогресса»

Москва, 26 августа. Роскосмос проведет на орбите эксперимент по лазерной связи между Международной космической станцией (МКС) и грузовым кораблем «Прогресс» в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«По эксперименту «ЭКОЛИНС» (линия связи «МКС — Прогресс») сейчас завершена стадия технического проектирования, и эксперимент ориентировочно запланирован на 2023 год», — цитирует пресс-службу РИА Новости.

В ходе эксперимента передача информации в цифровой форме пройдет между станцией и грузовым кораблем в пучке лазерного излучения.

Всего проведут 20-30 сеансов связи. Информация будет передаваться на дистанциях от 10 до четырех тысяч километров. Общая продолжительность сеансов связи достигнет от 10 до 15 часов.

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