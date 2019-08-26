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Роскосмос проведет эксперимент по лазерной связи МКС и «Прогресса»

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Роскосмос проведет эксперимент по лазерной связи МКС и «Прогресса»

Москва, 26 августа. Роскосмос проведет на орбите  эксперимент по лазерной связи между Международной космической станцией (МКС) и грузовым кораблем «Прогресс» в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«По эксперименту «ЭКОЛИНС» (линия связи «МКС — Прогресс») сейчас завершена стадия технического проектирования, и эксперимент ориентировочно запланирован на 2023 год», — цитирует пресс-службу РИА Новости.

В ходе эксперимента передача информации в цифровой форме пройдет между станцией и грузовым кораблем в пучке лазерного излучения.

Всего проведут 20-30 сеансов связи. Информация будет передаваться на дистанциях от 10 до четырех тысяч километров. Общая продолжительность сеансов связи достигнет от 10 до 15 часов.

Ранее Газета.ru сообщила, что Роскосмос разработал систему, которая защитит спутники от частиц космического мусора.

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Источник: РИА Новости
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