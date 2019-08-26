Божена Рынска рассказала о скором рождении ребенка от покойного Малашенко

Москва, 26 августа. Вдова Игоря Малашенко Божена Рынска рассказала о скором рождении ребенка от скончавшегося в феврале 2019 года супруга.

Как сообщает KP.RU, ребенка от покойного Малашенко вынашивает суррогатная мама.

«У нас с Игорем будет ребенок. Это девочка. Это девочка Игоря. И это здоровая девочка, насколько можно судить о здоровье по супер-прогрессивным скринингам. Я не могу бросить будущую Евгению Игоревну Малашенко в утробе, поэтому тяну себя из мрака депрессии изо всех сил — доползаю до врачей, мы вместе меняем препараты», — сообщила Рынска.

Рынска добавила, что у нее очень сильная депрессия. И если ей получится выжить в таких условиях, вскоре придется собирать деньги на оплату второй части гонорара суррогатной матери, поскольку все «богачество ушло на американских адвокатов».

Напомним, медиаменеджер и сооснователь телеканала НТВ Игорь Малашенко ушел из жизни 25 февраля в Испании. Полная токсикологическая экспертиза, проведенная по факту смерти, ничего подозрительного не выявила. Похороны Малашенко состоялись на Троекуровском кладбище в Москве.

В конце марта Рынска заявила в интервью Собчак, что намерена получить ребенка от своего покойного супруга. По ее словам, на протяжении трех лет они с Малашенко при помощи доктора Марка Курцера — известного акушера-гинеколога — пытались завести ребенка. Однако все предыдущие попытки были неудачными.

Сейчас она также пытается стать матерью при помощи замороженных ранее эмбрионов. Рожденный от погибшего Малашенко ребенок Рынски будет претендовать на наследство.

Ранее Рынска возглавила «Рейтинг травли» медиаперсон, который подготовили аналитики компании «Крибрум» для телеканала RT. Коэффициент негативных публикаций в отношении телеведущей составил 33,5%.