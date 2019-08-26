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В России ускорили производство тяжелых военных транспортников Ил-76МД-90А

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В России ускорили производство тяжелых военных транспортников Ил-76МД-90А

Москва, 26 августа. Производство тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А и его модификаций ускорят на ульяновском авиазаводе «Авиастар-СП» благодаря автоматизированной поточной линии сборки.

«Линия запущена, начинается сборка самолетов на новом оборудовании», — цитирует источник в авиационной отрасли РИА Новости.

Ранее ВКС России получили первый, после четырехлетнего перерыва, Ил-76МД-90А, сообщила Газета.ru. Всего в войска поставят 39 таких военно-транспортных самолетов на сумму около 140 миллиардов рублей.

Ил-76МД-90А разработан для межрегиональной перевозки грузов, тушения пожаров, перевозки больных и раненых. Максимальная коммерческая нагрузка самолета увеличена до 60 тонн, а предельный взлетный вес — до 210 тонн.

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