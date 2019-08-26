Университет Белгорода начал диалог с сирийскими абитуриентами в Алеппо

Алеппо, 26 августа. Белгородский технологический университет имени В. Г. Шухова стал первым из российских вузов, принявшим участие в образовательной выставке для абитуриентов в сирийском Алеппо. Об этом заявил представитель торговой палаты города Али Туркмани.

«Есть представители российского вуза, они участвуют в выставке в первый раз. Мы надеемся, что на следующий год представителей российских вузов будет больше», — рассказал Али Туркмани.

По его словам, сирийские абитуриенты с нетерпением ждут этой выставки. Он ответил, что ее посещают много молодых людей.

Представитель белгородского вуза Яфор Фозорвиш рассказал, что для сирийских студентов разработали специальную программу подготовки и обучения. Чтобы участвовать в ней необходимо закончить 12 классов школы. Соискатель обращается в учебное заведение, получает приглашение в университет, затем сдает предварительный экзамен. После этого один год изучает русский язык в России.

«Потом каждый выбирает свое направление, свой факультет и уже обучается наравне с другими студентам», — рассказал Фозорвиш, который родился в Сирии и сам окончил белгородский вуз.

Отметим, выставка для абитуриентов в сирийском Алеппо проходит третий раз. В ней участвуют крупнейшие образовательные учреждения страны. Всего за первые три дня мероприятие посетили 15 тысяч человек.

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