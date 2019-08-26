Маас отверг предложение немецких политиков улучшить отношения с Россией

Берлин, 26 августа. Премьер-министры четырех федеральных земель Германии призвали главу МИД страны Хайко Мааса улучшить отношения с Россией, однако тот отверг данное предложение.

Как сообщает газета Welt, немецкие политики выразили мнение, что Россия должна быть представлена в G7. В частности, глава правительства Саксонии Михаэль Кречмер заявил, что отсутствие контактов с Москвой не идет на пользу. Премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов отметил, что Запад проявил бы дальновидность, если бы пошел на возобновление переговоров с Москвой, в частности, в формате G8.

Однако, по данным газеты, Маас отверг заявления немецких политиков. По его словам, возвращение России в G7 возможно только при изменении ситуации «с Крымом и Восточной Украиной».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что российский президент Владимир Путин будет «скорее всего» приглашен на саммит G7 в 2020 году. Путин еще в 2018 году напомнил о том, что Россия сама из G8 не выходила и не закрывала двери для участников организации. Политологи сходятся во мнении, что формат G7 уже просто изжил себя, лидеры стран «западного клуба» это прекрасно понимают.

В воскресенье СМИ сообщили, что Трамп на саммите G7 в Биаррице поссорился с коллегами по «семерке», настаивая на возвращении России в клуб. Согласно источникам, Трамп настойчиво утверждал, что Путин должен быть приглашен на следующую встречу «семерки». Его предложение поддержал только Джузеппе Конте, уходящий в отставку премьер-министр Италии. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сохранил нейтралитет.

Остальные — британский премьер Борис Джонсон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, канадский премьер Джастин Трюдо, глава Евросовета Дональд Туск и президент Франции Эммануэль Макрон — решительно выступили против этого предложения.