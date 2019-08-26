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Группа «Ленинград» выступила вне основной программы на фестивале «Таврида — РТ» в Крыму

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Группа «Ленинград» выступила вне основной программы на фестивале «Таврида — РТ» в Крыму

Симферополь, 26 августа. Группа «Ленинград» выступила в Крыму на первом фестивале творческих сообществ «Таврида — АРТ».

Музыкантов не включили в программу фестиваля, так как в их творчестве часто встречается ненормативная лексика. Концерт группа «Ленинград» прошел после официального закрытия фестиваля.

Участница арт-квартала «Кино&театр» Анна Шульгина подчеркнула, что лидер коллектива Сергей Шнуров органично вписывается в программу «Таврида — АРТ».

«У Сергея Шнурова есть цитата, он говорит: «У нас много эмоционального, но очень мало осмысленного». И мы совершенно с ним согласны», — цитирует Шульгину ТАСС.

Первый в России фестиваль творческих сообществ проходил в Крыму с 20 до 26 августа и собрал на одной площадке более 50 тысяч человек, в том числе 4,5 тысячи молодых деятелей культуры.

Ранее Газета.ru сообщила, что президент Московского международного кинофестиваля (ММКФ), режиссер Никита Михалков предложил проводить «Тавриду» во всех российских регионах. По его словам, у фестиваля в каждом субъекте РФ могут быть свои акценты.

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Источник: ТАСС
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