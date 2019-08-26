Жерар Депардье сыграет Брежнева в фильме про события «Пражской весны»

Прага, 26 августа. Французский актер Жерар Депардье сыграет советского генсека Леонида Брежнева в фильме хорватского режиссера Лордана Зафрановича.

Картина будет рассказывать об Александре Дубчеке, который в 1968 году возглавил компартию Чехословакии и начал общественно-политические реформы, которые получили название «Пражская весна». Эти реформы вызвали недовольство лидеров СССР, ГДР, Польши, Венгрии и Болгарии. Они пытались убедить Дубчека остановить преобразования, поскольку считали, что реформы представляют опасность для всего восточного блока. Лидер компартии Чехословакии не прекратил преобразования и 21 августа 1968 года в Чехию вошли войска этих государств общей численностью 300 тысяч человек.

Продюсер картины Андрей Антонио Лека в интервью радио Frekvence 1 рассказал, что с Депардье был подписан договор. Подробности съемок фильма будут обсуждаться с ним в Париже в сентябре 2019 года.

«Что касается исполнителя роли Александра Дубчека, то его должен сыграть широко известный в мире актер, но с ним переговоры еще продолжаются», — заявил Лека.

Бюджет картины составит 10 млн евро. Мировая премьера фильма пройдет в начале 2022 года.

Режиссером картины выступит Лордан Зафранович, снявший фильм «Оккупация в 26 эпизодах». Он учился в институте кинематографии во время событий 1968 года и многое из того, что войдет фильм, видел своими глазами.

Ранее во Франции Жерар Депардье разозлился из-за вопросов журналистов и покинул театральный фестиваль в Раматюэле.

Как сообщает «Газета.ru», российский режиссер Станислав Лебедев может пригласить Депардье на роль писателя Льва Толстого.