«Почта России» просит из бюджета 85 млрд на создание магазинов и банков

Москва, 26 августа. «Почта России» просит выделить из бюджета порядка 85 млрд рублей для преобразования отделений в подобие банков, МФЦ и магазинов, с возможностью продавать алкоголь и лекарства.

Как сообщают «Известия», информация об этом содержится в проекте концепции «Центры притяжения» на 2020 — 2027 годы. Документ направлен на согласование в Минфин и Минкомсвязи.

Необходимость преобразований объясняется тем, что из-за замещения традиционных писем электронными к 2023 году объем корреспонденции в мировых масштабах упадет в полтора раза. Чтобы справиться со снижением загруженности почтальонов, предлагается изменить функционал отделений в небольших городах и поселках.

Для этого около 80% отделений почты предлагается изменить в «Центры притяжения». Здесь будут оказывать банковские, образовательные и медицинские услуги, а также продавать лекарства и товары народного потребления (в том числе и алкоголь).

Ранее гендиректор «Почты России» Николай Подгузов рассказал о планах развития государственной компании в рамках подготовленной международной стратегии. По его словам, компания готовится к тому, чтобы стать основным транзитным игроком в мире.

К примеру, есть идея создания предприятия в Китае, что позволит компании «сильно сократить сроки доставки товаров из России в Китай и из Китая в Россию».