В Крыму завершился фестиваль Koktebel Jazz Party

Симферополь, 26 августа. Международный фестиваль Koktebel Jazz Party завершился в Крыму.

«Я считаю, что это уже неразделимо, и Крым должен стать джазовым​​​. И Крым очень нуждается в джазе, потому что джаз — это очень честная музыка, которую нельзя петь под фонограмму», — цитирует председателя оргкомитета мероприятия Дмитрия Киселева РИА Новости.

Следующий Koktebel Jazz Party пройдет в 2020 году в последние выходные августа, уточнил телеведущий.

На фестивале выступили россияне Алексей Кузнецов и Guru Groove Foundation, коллектив Dave Yarden Band и горнист Рэнди Брекер из США в сопровождении биг-бэнда Сергея Головни. Кроме того, Коктебель посетили музыканты из Германии, Франции и других стран.

Фестиваль проводится с 2003 года и возник как частная инициатива телеведущего Дмитрия Киселева. Гостем Koktebel Jazz Party в 2017 году был президент России Владимир Путин.

Ранее Газета.ru сообщила, что участница фестиваля Юлия Чичерина назвала Крымский полуостров жемчужиной страны.