Того отозвал признание Косово

Белград, 26 августа. Африканское государство Того стало 15-ой страной, отозвавшей признание самопровозглашенной республики Косово, сообщил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич.

«Того — 15-я страна, которая отозвала признание самопровозглашенной республики Косово… Нота была направлена 28 июня, на Видовдан», — заявил Дачич в эфире телеканала Pink.

Дачич в июле сообщил, что еще одно государство отозвало признание Косово. Однако не называл его.

Напомним, 27 июля Центрально-африканская республика отозвала признание самопровозглашенной республики Косово, передавал RT. Признание Косово в одностороннем порядке отозвали Палау, Мадагаскар, Соломоновы острова, Коморские острова, Содружество Доминики и другие страны.

Дачич заявил тогда, что Белград хочет снизить количество признающих независимость Косово стран до 96, что является половиной стран-членов ООН. Это необходимо для того, чтобы Приштина не смогла войти ни в одну международную организацию, передавала «Газета.ру».

В 1999 году произошло вооруженное столкновение албанских сепаратистов и полиции Сербии. Это привело к бомбардировкам Югославии самолетами НАТО. Приштина провозгласила независимость Косово в феврале 2008 года, республику не признают такие крупные государства как Россия, Китай, Израиль, Иран и другие. Сербия из-за очередного обострения приостановила диалог с Косово, несмотря на давление со стороны Евросоюза.