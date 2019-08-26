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Военные Норвегии, Канады и США выполнят наблюдательный полет над Россией

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Военные Норвегии, Канады и США выполнят наблюдательный полет над Россией

Москва, 26 августа. Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков заявил, что канадские, американские и норвежские военные выполнят наблюдательный полет над Россией с 26 по 30 августа, передает «Красная звезда».

Полет будет осуществляться в рамках Договора по открытому небу. Для него будет использоваться шведский самолет наблюдения Saab 340, который вылетит с аэродрома Кубинка. По словам Рыжкова, в этот период Россия выполнит аналогичный полет над территорией Франции на самолете Ан-30Б.

Кроме того, Россия планирует с 26 по 29 августа планирует провести полет над территорией Литвы для определения наличия или отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению. Площадь обследования составит 18 тысяч квадратов.

Напомним, Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года представителями 23 государств, которые входят в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. Основная цель договора — укрепления доверия между государствами в Европе после окончания Холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участникам открыто собирать информацию о вооруженных силах и военных мероприятиях друг друга.

Ранее в беседе с Федеральным агентством новостей военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что Договор по открытому небу является последней ниточкой, которая удерживает мир от третьей мировой войны. По его словам, он является «бесспорным признаком того, что стороны не готовятся к полномасштабной войне друг с другом».

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Источник: «Красная звезда»
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