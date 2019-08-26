Мультфильм «Angry Birds 2 в кино» возглавил российский прокат в выходные

Москва, 26 августа. Анимационный фильм «Angry Birds 2 в кино» снова стал лидером проката в России, собрав за минувший уик-энд 97,8 млн рублей. Предварительные данные за период с 22 по 25 августа приводит портал kinobusiness.com.

Мультфильм режиссера Туропа Ван Ормана производства компании Rovio Animation вышел в прокат 15 августа. Персонажей в картине озвучили Майя Рудольф, Лесли Джонс, Джейсон Судейкис, Джош Гэд, Дэнни Макбрайд и другие артисты.

Второе место досталось фильму Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». Картина собрала за минувшие выходные 88,2 млн рублей. На третьей строчке оказался фильм Александра Ажи «Капкан». Сборы картины составили 78,2 млн рублей.

В прошлый уик-энд «Angry Birds 2 в кино» также лидировали в российском прокате, сообщила Газета.ru. Тогда картина собрала 231,8 млн руб.