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Российский космонавт перестыкует «Союз», чтобы освободить на МКС причал «Федору»

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Российский космонавт перестыкует «Союз», чтобы освободить на МКС причал «Федору»

Москва, 26 августа. Российский космонавт Александр Скворцов в ручном режиме проведет перестыковку пилотируемого корабля «Союз МС-13» с модуля «Звезда» на модуль «Поиск», чтобы освободить стыковочный узел для корабля «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту.

Первая попытка стыковки «Союза МС-14» 24 августа провалилась из-за поломки на МКС системы сближения и стыковки. Повторная попытка назначена на 27 августа. 

«Союза МС-13» должен отделиться от «Звезды» в 6.34 по московскому времени. Стыковка к «Поиску» назначена на 6.59. Предполагается, что вся операция займет порядка 25 минут.

Стыковку проведет в ручном режиме командир корабля Александр Скворцов с участием бортинженеров Луки Пармитано и Эндрю Моргана. 

В воскресенье Скворцов, Пармитано и Морган провели тренировку по перестыковке. Космонавт и астронавты штатно отработали со специалистами Центра управления полетами циклограмму предстоящей операции. Помимо этого, был проведен тест системы управления движением транспортного корабля — это главная система «Союза», которая отвечает за его расстыковку, автономный полет и стыковку. 

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что члены экипажа «Союз МС-14» с роботом «Федор» на борту успешно потренировались по перестыковке корабля, передавала «Газета.ру». По словам Рогозина, экипаж смог выполнить все упражнения без нареканий.

На борту МКС «Федор» пробудет до 6 сентября, а 7 числа вернется на Землю. Сам андроид состоит приблизительно из 15 тысяч деталей, половина из которых была создана в России. Остальные собирались в Японии, Германии, Швейцарии, США и других странах. Рост робота составляет 180 сантиметров при весе в 160 кг. «Федор» может автономно управляться посредством оператора на довольно большом расстоянии.

Научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин в интервью Федеральному агентству новостей выразил мнение, что Федора отправили на МКС для отработки его движений в невесомости.

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