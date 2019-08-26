Работу Бэнкси, посвященную Brexit, закрасили белой краской

Лондон, 26 августа. Работу знаменитого британского уличного художника Бэнкси, посвященную Brexit, закрасили белой краской в городе Дувр в Великобритании. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что произведение художника залито белой краской. Картина была выполнена на торце здания в 2017 году. По ее сюжету рабочий, стоя на лестнице, сбивает одну из звезд на флаге Европейского союза, что символизирует выход Соединенного Королевства из ЕС. Стоимость работы оценивалась экспертами более чем в миллион долларов США.

«Приехали рабочие и со вчерашнего дня начали его замазывать. Сегодня днем оно уже исчезло наполовину. Видимо, уже закончили», — пояснил ситуацию сотрудник местной закусочной.

Мужчина не сумел ответить на вопрос о заказчике соответствующих работ.

Ранее в Киеве обнаружили граффити, которые могут принадлежать Бэнкси. Об этом писала Газета.ru.