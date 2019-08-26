Дочь Маргариты Тереховой рассказала о состоянии известной актрисы

Москва, 26 августа. Народная артистка РФ Маргарита Терехова отмечает 77-летие. Больше десяти лет она не появляется на сцене из-за болезни Альцгеймера. Ее дочь Анна Терехова рассказала журналистам teleprogramma.pro о состоянии артистки.

По словам Анны Тереховой, Маргарита Борисовна «чувствует себя нормально». Дочь рассказала, что исполнительница роли Миледи находится под присмотром сиделок, получая необходимое лечение и уход.

«Мама всегда делала всем подарки и любила дарить подарки, и ценные, и просто душевные. Сейчас одно общение с ней — это уже подарок», — рассказала Анна Терехова.

По ее словам, на день рождения родные традиционно дарят Маргарите Борисовне розы.

Ранее в интервью «Собеседнику» Анна Терехова рассказала, что ее мать из-за болезни не может говорить. Несмотря на тяжелый недуг, Терехова проявляет нежность к близким.

«Иногда она улыбается. Прилягу рядом — она меня гладит по волосам. И я снова, как в детстве, чувствую ее нежность», — рассказала Анна Терехова.

По ее словам, легендарная актриса не помнит свои роли и не часто не узнает своих близких. В беседе с журналистами Starhit Анна Терехова высказала надежду, что в памяти матери сохранился ее образ.

На уход за легендарной актрисой у родственников в месяц уходит около 60 тысяч рублей. Близким Тереховой помогают разнообразные фонды, иногда деньги присылают благодарные поклонники.

Напомним, что наибольшую популярность Тереховой принесли фильмы «Зеркало», «Собака на сене» и «Д’Артаньян и три мушкетера».