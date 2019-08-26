Алена Свиридова похвалилась спортивной формой своих сыновей

Москва, 26 августа. Певица Алена Свиридова поделилась с поклонниками в соцсетях снимком своих сыновей, на котором они демонстрируют свою спортивную форму.

На своей странице в Instagram певица опубликовала фото 35-летнего Василия и 15-летнего Григория. Парни стоят в трусах на пустынном пляже, демонстрируя мускулатуру.

«Это я их породила, представляете? Сама не верю», — подписала снимок 57-летняя Свиридова.

Старшего сына певица родила, когда была в браке с Сергеем Свиридовым. Сейчас молодой человек работает в Канаде программистом, где проживает вместе с родителем. Отцом Григория является бывший гражданский муж певицы Дмитрий Мирошниченко, экс-ведущий передачи на ТНТ «Бинг-лото».

Друзья и поклонники оставили массу лестных комментариев под фотографией.

«Ну, маманя, вы даете!!!!!» — пишет актриса Елена Валюшкина.

«Вот это парни», — отметил певец Денис Клявер.

«Я не представляю! Эти прекрасные мужчины совсем не смотрятся твоими сыновьями! Мог бы быть другой «кастинг» — пошутила актриса и телеведущая Ольга Кабо.

Поклонники певицы отметили, что ее сыновья выросли красивыми и сильными мжчинами.

«Хороши, все в мать красавицу!» — пишет в комментариях пользователь под ником garnagalia