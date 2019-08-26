Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии
  /  Обновлено: 

Глава иранской спецслужбы назвал безрассудными удары ВВС Израиля по Сирии

33
0 Оставить комментарий

Глава иранской спецслужбы назвал безрассудными удары ВВС Израиля по Сирии

Тегеран, 26 августа. Глава сил специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани назвал безрассудными удары ВВС Израиля по Сирии. Соответствующую запись генерал опубликовал в социальной сети Twitter.

«Эти безрассудные операции точно станут последними судорожными попытками сионистского режима», — убежден Сулеймани.

Накануне ВВС Израиля атаковали объекты на окраинах Дамаска Сирийской Арабской Республики. Атака была отражена сирийскими ПВО. Тель-Авив оправдывает свои агрессивные действия противодействием возможным ударам со стороны проиранских сил.

Федеральное агентство новостей публиковало видеозаписи взрывов в Дамаске.

«Мы сорвали планы атаки на израильские цели со стороны иранских сил «Аль-Кудс», — сказал глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху.

Его слова цитирует газета «Известия».

infox - new
Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров