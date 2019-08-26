Источники рассказали о ссоре Трампа с лидерами G7 из-за России

Биарриц, 26 августа. Президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Биаррице поссорился с коллегами по «семерке», настаивая на возвращении России в клуб, пишет британская газета Guardian.

По данным издания, лидеры других стран из «Большой семерки» не поддержали идею президента США, в результате произошла напряженная дискуссия.

Спор возник во время ужина в субботу вечером. Согласно дипломатическим источникам, Трамп настойчиво утверждал, что президент РФ Владимир Путин должен быть приглашен на следующую встречу «семерки». Из других лидеров за столом в этом момент только Джузеппе Конте, уходящий в отставку премьер-министр Италии, поддержал идею Трампа. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сохранил нейтралитет.

Остальные — британский премьер Борис Джонсон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, канадский премьер Джастин Трюдо, глава Евросовета Дональд Туск и президент Франции Эммануэль Макрон — решительно выступили против этого предложения.

По словам источника, Трамп утверждал, что по таким вопросам, как Иран, Сирия и Северная Корея, имеет смысл пригласить Россию для обсуждения.

Позднее Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, что это была «лучшая встреча из тех, что когда либо проводилась». При этом, как обращает внимание газета, глава Белого дома неправильно написал имя президента Франции и случайно «привязал» его пародийный аккаунт, который позднее был закрыт.

Ранее Трамп заявил, что российский президент Владимир Путин будет «скорее всего» приглашен на саммит G7 в 2020 году. В ответ в Кремле заявили, что если такое предложение поступит, оно будет рассмотрено. Сам Владимир Путин еще в 2018 году напомнил о том, что Россия сама из G8 не выходила и не закрывала двери для участников организации. Политологи сходятся во мнении, что формат G7 уже просто изжил себя, лидеры стран «западного клуба» это прекрасно понимают.

Россию перестали приглашать на встречи семи ведущих государств планеты после событий в Крыму и на юго-востоке Украине в 2014 году. Крым воссоединился с РФ в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, по результатам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Киевские власти до сегодняшнего дня считают Крым своей территорией. Российский лидер поставил точку в этой теме, подчеркнув, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».