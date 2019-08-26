Крутой назвал Аллегрову своей первой женщиной в творческом плане

Сочи, 26 августа. Композитор и председатель жюри музыкального конкурса «Новая волна» Игорь Крутой назвал певицу Ирину Аллегрову своей «первой женщиной в творческом плане». Эти слова он произнес со сцены New Wave Hall в Сочи.

Второй день фестиваля был посвящен юбилею Игоря Крутого. Ему исполнилось 65 лет. По этому случаю мероприятие посетили родные и близкие артиста, а также многие знаменитости. В праздничной речи Крутой уделил особое внимание популярной исполнительнице Ирине Аллегровой. Своей популярностью певица во многом обязана именно Крутому. Игорь Яковлевич является творцом таких хитов как «Я тучи разведу руками», «Свадебные цветы» и «Незаконченный роман».

«Ира была моей первой женщиной. Первой в творческом плане, кто исполнил мою песню», — сказал Крутой.

Накануне стало известно, что певец Филипп Киркоров и его коллега Анна Нетребко познакомили своих детей во время поездки в Сочи на фестиваль «Новая волна». Судя по кадрам, ребята отлично поладили. На некоторых снимках они даже позируют без родителей с типичными для морского отдыха атрибутами.

В июне 2019 года Газета.ru сообщала, что самолет с Филиппом Киркоровым и его детьми на борту выполнил жесткую посадку в Москве. Благодаря высокому профессионализму пилотов в результате инцидента никто не пострадал.