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Бывший возлюбленный Бони миллиардер Пьер Андрюран женился второй раз

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Бывший возлюбленный Бони миллиардер Пьер Андрюран женился второй раз

Москва, 26 августа. Бывший возлюбленный российской телеведущей Виктории Бони французский миллиардер Пьер Андрюран женился второй раз.

В Сети появилась фотографии с бракосочетания на берегу моря. Для церемонии бракосочетания невеста выбрала декольтированное платье, расшитое вышивкой. Сообщается, что на церемонии бракосочетания присутствовали только самые близкие.

Бывший возлюбленный Бони миллиардер Пьер Андрюран женился второй раз

Напомним, что Пьер Андрюран первый раз женился в 2011 году на модели из Владивостока Евгении Слюсаренко. Широкой публике его имя стало известно после начала романа с Викторией Боней. Впервые пара вышла в свет на Каннском кинофестивале в 2018 году. Телеведущая рассказывала журналистам о серьезных отношениях с бизнесменом и на протяжении четырех месяцев публиковала совместные фото в Instagram. В сентябре миллиардер заявил, что уже не состоит в отношениях с Боней.

По его словам, телеведущая «пристрастилась к лжи, став очень фальшивым человеком».

«Я не выиграю от общения с такой женщиной, как она», — заявлял миллиардер.

Телеведущая тогда оказалась комментировать слова бывшего возлюбленного, заявив, что это ниже ее достоинства.

Ранее поклонники раскритиковали новый образ Бони, который она опубликовала в Instagram. Экс-участница «Дома 2» сфотографировалась в джинсовой куртке и широких джинсах. Она спросила у подписчиков стоит ли ей забирать эти вещи в свою коллекцию.

Бывший возлюбленный Бони миллиардер Пьер Андрюран женился второй раз

Фанаты телеведущей обрушились на нее с критикой. По их мнению, в возрасте Бони нелогично носить такую одежду. Некоторые из подписчиков назвали джинсы «колхозными», другие — что Боня «сняла одежду с бомжа».

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Источник: Starhit
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