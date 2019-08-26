Бывший возлюбленный Бони миллиардер Пьер Андрюран женился второй раз

Москва, 26 августа. Бывший возлюбленный российской телеведущей Виктории Бони французский миллиардер Пьер Андрюран женился второй раз.

В Сети появилась фотографии с бракосочетания на берегу моря. Для церемонии бракосочетания невеста выбрала декольтированное платье, расшитое вышивкой. Сообщается, что на церемонии бракосочетания присутствовали только самые близкие.

Напомним, что Пьер Андрюран первый раз женился в 2011 году на модели из Владивостока Евгении Слюсаренко. Широкой публике его имя стало известно после начала романа с Викторией Боней. Впервые пара вышла в свет на Каннском кинофестивале в 2018 году. Телеведущая рассказывала журналистам о серьезных отношениях с бизнесменом и на протяжении четырех месяцев публиковала совместные фото в Instagram. В сентябре миллиардер заявил, что уже не состоит в отношениях с Боней.

По его словам, телеведущая «пристрастилась к лжи, став очень фальшивым человеком».

«Я не выиграю от общения с такой женщиной, как она», — заявлял миллиардер.

Телеведущая тогда оказалась комментировать слова бывшего возлюбленного, заявив, что это ниже ее достоинства.

Ранее поклонники раскритиковали новый образ Бони, который она опубликовала в Instagram. Экс-участница «Дома 2» сфотографировалась в джинсовой куртке и широких джинсах. Она спросила у подписчиков стоит ли ей забирать эти вещи в свою коллекцию.

Фанаты телеведущей обрушились на нее с критикой. По их мнению, в возрасте Бони нелогично носить такую одежду. Некоторые из подписчиков назвали джинсы «колхозными», другие — что Боня «сняла одежду с бомжа».