Нетребко и Киркоров познакомили своих детей в Сочи

Сочи, 26 августа. Певица Анна Нетребко и ее коллега Филипп Киркоров познакомили своих детей во время поездки в Сочи на музыкальный фестиваль «Новая волна».

В Сети уже появилось несколько совместных снимков. На одном из них можно увидеть Нетребко в компании супруга и Филиппа Киркорова. Здесь же запечатлены и дети знаменитостей. На другой фотографии ребята позируют уже без своих звездных родителей. Судя по кадрам, они нашли общий язык и прекрасно проводят время на популярном курорте.

Ранее Газета.ru сообщала об инциденте, который произошел с Киркоровым на самолете при посадке в Москве. Воздушное судно выполнило жесткую посадку. Артист признался, что его дети очень нервничали. Он также отметил высокий профессионализм пилотов.

«Все хорошо закончилось, слава богу, благодаря профессионализму пилотов. Мы летели с гастролей из Варны, я вместе с детьми. Самолет совершил жесткую посадку, потом резко поднялись вверх и со второго круга приземлились», — поделился впечатлениями певец.

Киркоров отметил, что пытался успокоить своих детей. Он говорил, что это репетиция перед «американскими горками». При этом в пресс-службе аэропорта утверждают, что самолет сел в штатном режиме.

Также сообщалось, что Нетребко исполнила песню «Очи черные» вместе со знаменитым итальянцем Андреа Бочелли. Их единственное совместное выступление состоялось в московском Кремле.