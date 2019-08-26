Елизавету II сопроводили в церковь принц Уильям с Кейт Миддлтон, а не супруг

Лондон, 26 августа. Королева Великобритании Елизавета II, известная обязательностью по соблюдению традиций, в воскресенье отправилась в церковь Балморал в Шотландии в сопровождении своего внука принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон, а не супруга принца Филиппа.

Королева каждое воскресенье посещает службу. 25 августа она отправилась в церковь Балморал в Шотландии. Однако в этот раз стало неожиданностью то, что на службу не поехал супруг Елизаветы II принц Филипп. В этот раз монаршую особу сопровождали ее внук принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон, передает Пятый канал.

По данным британских СМИ, Елизавета II собрала почти всю свою семью в Балморале. Герцоги Кембриджские прилетели в Шотландию, чтобы провести здесь остаток летних каникул.

Ранее сообщалось, что Миддлтон воспользовалась услугами дешевых авиалиний FlyBe, совершив перелет из Нориджа в Абердин. СМИ решили, что принц Уильям и Миддлтон тем самым показали пример принцу Гарри и Меган Маркл, которых ранее в СМИ упрекнули за расточительность.

За 11 дней герцоги Сассекские совершили четыре перелета на частных самолетах. Полет на частном самолете Cessna 680 Citation Sovereign стоит около 20 тысяч фунтов стерлингов — более 1,5 миллиона рублей.