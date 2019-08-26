Медики рассказали о состоянии отравившегося наркотиками восьмимесячного ребенка в Москве

Москва, 26 августа. Здоровью восьмимесячной девочки, которая отравилась наркотиками, ничего не угрожает. Ее судьба будет решена после окончания следственных мероприятий. Об этом заявили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы журналистам РИА Новости.

Сообщается, что ребенок в настоящий момент находится в больнице. По словам собеседника агентства, семья состоит на учете в органах социальной защиты с марта, поскольку находится в трудной жизненной ситуации.

По предварительным данным, наркотики могли попасть в организм ребенка с грудным молоком. В соцзащите рассказали РИА Новости, что с матерью девочки регулярно проводили профилактические беседы, ей предлагались различные виды социальной помощи, однако женщина от всего отказывалась. Отметим, что старший ребенок проживает отдельно с отцом.

Мать девочки утверждает, что девочка отравилась случайно. Ситуацию под свой контроль взял детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович.

Ранее в поселке Бердяуш в Челябинской области сотрудники ГИБДД нашли в автомобиле деревянный ящик с телом младенца.