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Трамп рассказал о самом популярном вопросе на саммите G7 в Биаррице

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Трамп рассказал о самом популярном вопросе на саммите G7 в Биаррице

Биарриц, 26 августа. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал о вопросе, который ему чаще всего задавали в ходе саммита G7 во французском Биаррице. Соответствующую запись он опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter.

По словам хозяина Белого дома, его собеседников более всего интересовала позиция американских СМИ.

«Господин президент, почему американские медиа ненавидят вашу страну так сильно? Почему они желают ей неудачи?», — утверждает Трамп.

Саммит «большой семерки» проходит на юго-западе Франции в курортном городе Биарриц. Ранее Дональд Трамп высказался в поддержку идеи возвращения к формату G8 при участии России.

«Я думаю, более целесообразным было бы, чтобы Россия состояла (в G8. — прим. ФАН)», — цитирует газета «Известия».

Формат «большой восьмерки» прекратил свое существование после воссоединения Крыма с Россией.

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