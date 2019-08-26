Бородина трогательно поздравила мужа с днем рождения

Москва, 26 августа. Телеведущая Ксения Бородина трогательно поздравила с днем рождения своего мужа Курбана Омарова.

«Любимый муж. Сегодня день твоего рождения, и мне сложнее всего сказать тебе тут и в живую слова моей любви к тебе. Потому что никакое слово не заменит всех моих объятий, поцелуев, той ласки и нежности, которую я к тебе испытываю», — написала Бородина.

По ее словам, они с мужем умеют быть «сумасшедшими подростками с огненными страстями, и итальянскими разборками». Она подчеркнула, что глядя друг на друга они испытывают страсть.

«Пусть наша с тобой жизнь будет счастливой. Я хочу, чтобы тебе всегда было комфортно со мной, а наша семья становилась больше», — написала телеведущая.

Она пожелала Курбану Омарову исполнения всех его задумок и напомнила, что всегда находится на его стороне.

Подписчики не остались в стороне и пожелали звездной паре всегда быть счастливыми.

«Самые важные слова — я всегда на твоей стороне. Это дорогого стоит», — написали в комментариях посту Бородиной.

Ранее Ксения Бородина опровергла слухи о разводе с мужем. Подписчики подумали, что пара рассталась, поскольку телеведущая перестала выкладывать совместные фотографии с Омаровым.