Грозненский отдел МВД отрицает инцидент с забрасыванием камнями поезда

Грозный, 25 августа. Грозненский линейный отдел МВД РФ на транспорте отрицает инцидент с забрасыванием камнями поезда с поездом Санкт-Петербург — Махачкала. Соответствующее заявление сделал глава ведомства Али Тагиров.

По его словам, вероятнее всего, происшествие имело место на территории Дагестана. Тагиров утверждает, что состав проследовал по территории Чечни в штатном режиме без каких-либо эксцессов.

«Проведенная оперативными работниками проверка свидетельствует, что инцидент произошел в 20:18, а в 20:30 поезд прибыл на станцию Хасавюрт. Опрошенный пассажир пятого вагона пояснил, что в 20:05 проводник попросил сдать постель в связи с приближением к Хасавюрту, а через 13 минут в окно залетел камень», — сказал Тагиров.

Ранее Газета.ru сообщала, что поезд Санкт-Петербург — Махачкала забросали камнями. В результате один из пассажиров получил незначительные повреждения. Также пострадали три окна поезда.