Синоптики предупредили москвичей о значительном похолодании в конце августа

Москва, 25 августа. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о предстоящем похолодании в столице.

Вильфанд в интервью RT сообщил, что в конце августа температура воздуха в Москве «начнет заметно понижаться». В ночь на среду температура воздуха понизится на 5—7 градусов Цельсия.

В понедельник ожидается ясная, сухая погода с максимальными значениями плюс 20 — 22 градуса. В среду будет немного холоднее: в пределах плюс 15 — 17 градусов, немного ниже в Подмосковье.

«Ночи станут заметно холоднее, минимальные значения ночных температур будут ниже плюс 10 градусов. В четверг прогнозируется температура в диапазоне плюс 3 — 8 градусов», — сообщил синоптик.

Синоптик уточнил, что со второй половины вторника Москва попадет в холодную часть антициклона, из-за чего в центр европейской России начнет поступать свежий арктический воздух. Это и приведет к значительному похолоданию в столице.

Жителям столицы, которые уже успели расстроиться из-за грядущего похолодания, синоптики предлагают не унывать — они уже пообещали москвичам, что в сентябре погода в столице будет вполне теплой, передает «Газета.ру». Синоптики пока воздерживаются от точных прогнозов, но ожидают в первых числах сентября сухую и теплую погоду.