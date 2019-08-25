Горняки осудили украинскую власть за наплевательское отношение к шахтерам

Донецк, 25 августа. Профсоюз шахтеров Украины осудил украинскую власть за наплевательское отношение к горнякам.

Киевские власти планомерно уничтожали горнодобывающую промышленность и грабили работающих в ней людей. Об этом заявил глава Независимого профсоюза шахтеров Украины Михаил Волынец.

«С 1935 года отмечается День шахтера. Профессия горняка, как правило, ценилась в государстве. Однако пять предыдущих лет — исключение из этого правила», — написал Волынец на своей странице в Facebook.

По его словам, сейчас тяжкий труд горняка никак не награждается, индустрия пребывает в упадке, а власть на протяжении пяти лет грабила отрасль. Он напомнил, что шахтеры на Украине испытывают проблемы с выплатой зарплаты, а часть шахт находится в аварийном режиме: в них опасно находиться, несмотря на это они продолжают работу.

Напомним, в августе горняки шахты «Центральная» предприятия «Мирноградуголь», которое подконтрольно киевским властям, начали забастовку. Шахтеры присоединились к бастующим с шахт «Украина» и «Кураховская». По словам главы Независимого профсоюза шахтеров Украины, они перекрыли дорогу около населенного пункта Новоселидовка, однако это не приносит каких-либо результатов.

10 июня около двух сотен украинских шахтеров перекрыли дороги, ведущие в сторону Польши. Они требовали выплатить долги по зарплате. Горняки пропускали только общественный транспорт и автомобили с детьми. По их словам, власти обещали выплатить им 300 млн гривен (726 млн рублей), что покроет только мартовскую задолженность.