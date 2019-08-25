Москва, 25 августа. Певец Петр Мамонов рассказал о состоянии своего здоровья после госпитализации. Исполнитель отметил, что его состояние улучшилось.

«Будем лечиться. Ничего очень страшного нет. Инфаркт миокарда не очень обширный», — сказал основатель группы «Звуки Му».

Мамонов добавил, что в свободное время много читает, отдавая предпочтение религиозной литературе.

«Читаю я только Евангелие и Исаака Сирина, и иногда валаамского старца Иоанна и игумена Никона Воробьева. Такое у меня тут чтение», — цитирует канал «360».

О состоянии Мамонова рассказала и его супруга. По ее словам, инфаркт мужа застал ее врасплох.

«Он думал, что сильный, нет, вот инфаркт! Я никак не ожидала, ни с какой стороны. Ему 68 лет всего, какой инфаркт. Но он своим сердцем, правда, за все переживает», — говорила ранее супруга.

В ночь на субботу 24 августа у Мамонова случился инфаркт миокарда. Певец был доставлен в Москву из деревни Ефаново. Исполнитель находился в реанимационном отделении.

Ранее в СМИ появилась информация о серьезном заболевании актрисы Анастасии Заворотнюк, известной широкой публике благодаря сериалу «Моя прекрасная няня». У Заворотнюк якобы диагностировал рак головного мозга. Директор актрисы опроверг эти сведения, заверив, что они не соответствуют действительности.

«С Настей все нормально. Я не знаю, откуда они это взяли, она здорова», — цитирует агента газета «Известия».

Отмену выступления Заворотнюк в одном из спектаклей он объяснил семейными обстоятельствами. Анастасия оформляет документы для выезда в Соединенные Штаты Америки.