Стратегию развития микроэлектроники представил Минпромторг РФ

Москва, 25 августа. Минпромторг РФ намерен усилить поддержку разработчиков микроэлектроники в России в 2020 году. Об этом стало известно во время презентации проекта «Стратегия развития электронной промышленности РФ на период до 2030 года».

Директор департамента радиоэлектронной промышленности министерства Василий Шпак сообщил, что изменения произойдут благодаря трем инструментам. Во-первых, планируется изменить соотношение субсидирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Сейчас действует программа 50% на 50% (собственные и государственные средства). В департаменте выступают за перераспределение 70% на 30%, передает «ПолитЭксперт».

Еще одна мера касается субсидирования разницы в ценах отечественной микроэлектроники. По словам Шпака, для того, чтобы оказаться на рынке, даже если речь идет о небольшой партии, нужно устанавливать нормальную цену.

«На сегодняшний момент наши производители из-за того, что у них серий нет, нормальную цену дать не могут. И мы будем субсидировать им разницу в цене, с тем чтобы нарастить свою серийность, чтобы они потом могли укладываться в рыночные механизмы», — уточнил Шпак.

Третий инструмент предполагает поддержку занимающихся созданием компонентов оборудования и программного обеспечения дизайн-центров. Субсидии пойдут на восполнение трат на открытие новых рабочих мест, приобретение оборудования и операционные расходы.



Отметим, год назад президент России Владимир Путин заявлял, что стране нужна долгосрочная стратегия и план действий для развития микроэлектроники, «предусматривающие конкретные мероприятия по укреплению существующих и созданию новых производств, а также более активное внедрение российской продукции как на отечественном, так и на внешнем рынке», сообщала «Газета.ру».

В апреле временно исполняющий обязанности начальника кластера полковник Игорь Дробот сообщил, что научно-исследовательский потенциал военного инновационного технополиса «Эра» выходит на проектную мощность. По его словам, первые практические результаты деятельности технополиса будут уже в этом году, передавал RT. Дробот уточнил, что «речь идет не только о создании абсолютно новых систем, но и о модернизации имеющихся разработок в таких областях применения, как техническое зрение, системы поддержки и принятия решения, микроэлектроника».