Дизайнеры представили Lada XRAY кабриолет

Москва, 25 августа. Российские дизайнеры представили изображения кабриолета Lada XRAY. Рендерные снимки опубликованы на портале Колеса.ру.

По мнению специалистов, авторы взяли за основу Volkswagen T-Roc в аналогичном кузове. Кабриолет Lada XRAY отличают тентованная крыша и аккуратный спойлер на крышке багажника. Автолюбители сошлись во мнении, что в реальности такой автомобиль вряд ли следует ожидать на отечественном рынке. Виной тому особенности климатических условий в нашей стране.

Кросс-кабриолет Lada XRAY: каким он может быть



В середине месяца компания Volkswagen представила необычную новинку – серийный кабриолет на базе компактного кроссовера T-Roc. А... https://t.co/7fTfzj8HD4 — Информационное Агентство "365 дней" (@NEWS365biz) August 25, 2019

Ранее стало известно, что концерн Volkswagen прекращает производство легендарной модели «Жук». Последняя такая машина сошла с конвейера в городе Пуэбла-де-Сарагоса Мексике. Событие прошло в праздничной атмосфере. Об этом писала Газета.ru.

«Освобожденные производственные площади в Мексике будут использоваться для производства нового компактного внедорожника, предназначенного для рынка Северной Америки», — пояснили в немецкой компании.

Автомобиль Volkswagen Käfer увидел свет в 1938 году. Идейным вдохновителем его создания был фюрер Адольф Гитлер. ОН поставил задачу создать надежный и доступный автомобиль для немцев стоимостью не выше 1000 рейхсмарок. Эта мысль была подсказана ему Фердинандом Пороше. К тому времени знаменитый конструктор уже давно вынашивал идею создания подобного автомобиля.