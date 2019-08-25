В Сети высмеяли слова Зеленского о «покорении» казаками Дюнкерка

Киев, 25 августа. Пользователи соцсетей удивились словам президента Украины Владимира Зеленского о «покорении Дюнкерка» украинскими казаками.

В ходе празднования Дня независимости Украины Зеленский заявил, что в XVII веке казаки, помогая французам, взяли крепость Дюнкерк. По его словам, Украине вовсе не 28 лет, поскольку до 1991 года она «немало успела сделать».

«А еще Зеленский сам лично помогал копать казакам Черное море и вырабатывает электромагнитное поле Земли. Многие украинцы ему верят», — приводит слова пользователя @elkis_07 РИА Новости.

Многие пользователи обратили внимание на схожесть речи Зеленского с его предшественником на посту президента Петром Порошенко.

«Дело Петра Порошенко живет и процветает!» — пишет mavri-pavel.

Пользователь sizif8 вовсе предположил, что Зеленский перепутал речи с выступлениями «95 квартала».

«Россию основали украинцы. Правда тогда они не знали, что они — украинцы», — пошутил Андрей Smely.

Ранее политолог Владимир Корнилов иронично назвал «шедевром» речь Зеленского, заявившего о взятии казаками крепости Дюнкерк. Он отметил, что слышал такую выдумку, «как казаки на своих чайках доплыли до Дюнкерка и захватили его», передавал «Взгляд».

«Но чтобы ее легитимировал президент, такого еще не помню», — подытожил эксперт.

Ранее украинские власти уже приписывали государству неподтвержденные победы и не принадлежащие стране территории. К примеру, сообщала «Газета.ру», министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что над Владивостоком, как 100 лет назад, вскоре поднимется украинский флаг.