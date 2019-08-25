Грозный, 25 августа. Группа неизвестных забросала камнями поезд, следовавший из Махачкалы в Санкт-Петербург. Инцидент произошел, когда состав находился на территории Чечни.

В результате происшествия один из пассажиров получил незначительные повреждения в виде порезов. От медицинский помощи он отказался. Кроме того, злоумышленники разбили три окна.

«23 августа на перегоне Кади-Юрт — Хасавюрт СКЖД неизвестные забросали камнями поезд №136 Санкт-Петербург — Махачкала. В результате повреждены три окна в разных плацкартных вагонах. Легкий порез получил один из пассажиров поезда, который отказался от медицинской помощи», — передает ТАСС.

Отмечается также, что инцидент не повлиял на график движения поездов. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.

Ранее Газета.ru сообщала, что поезд Брянск — Москва прямо на ходу потерял вагон.