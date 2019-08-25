Боевики 28 раз за сутки обстреляли поселения провинций Алеппо, Латакия и Идлиб

Алеппо, 25 августа. Боевики в нарушение режима прекращения огня совершили обстрелы нескольких населенных пунктов сирийских провинций Алеппо, Латакия и Идлиб, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Боевики, действующие на территории Идлибской зоны деэскалации, продолжают нарушать режим прекращения огня. За минувшие сутки было зафиксировано 28 обстрелов.

Боевики совершили обстрелы населенных пунктов Биньямин, Сабикия, Алеппо, Маканис-эд-Дувайри, Халаса провинции Алеппо; Кермель, Сафсара, Чекурджак, Икко, Сандран, Нахшеба, Бейт-Джунауро, Ардаш-Даг, Айн-эль-Кантара, Телль-Харуф, Хараб-эль-Хизато провинции Латакия; Эс-Салихия провинции Идлиб.

В ЦПВС также сообщили, что за минувшие сутки российские офицеры провели две гуманитарные акции в населенных пунктах Бакса провинции Латакия и Маррат провинции Дейр-эз-Зор, выдав нуждающимся жителям тысячу продовольственных наборов общим весом 4,84 тонны.

Ранее сообщалось, что сирийские военные, освободившие от бандформирований территорию на юге Идлиба, начали зачистку укреплений и жилищ террористов. Корреспонденты Федерального агентства новостей побывали на территории брошенного «города» террористов «Хайят Тахрир аш-Шам».