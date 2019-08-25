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Koktebel Jazz Party приятно удивил иностранных журналистов

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Koktebel Jazz Party приятно удивил иностранных журналистов

Коктебель, 25 августа. Иностранные журналисты, посетившие джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party в Крыму, поделились своими впечатлениями от мероприятия.

Хорватский журналист Давор Хрвой назвал фестиваль фантастическим. Он приехал в Коктебель уже второй раз и снова не пожалел об этом.

«Я даже не знал программу мероприятия, но мне сказали, что я опять буду приятно удивлен. Так и получилось», — констатировал журналист.

Хрвой особенно оценил совместные выступления джазовых исполнителей из России и Соединенных Штатов. По его мнению, это «хороший посыл для политиков».

Итальянский журналист Паоло Менционе, в свою очередь, отметил атмосферу, царившую на празднике джаза.  

«Исполнителей можно встретить, идя по улице, очень расслабляющая обстановка», — сказал итальянец.

Ранее член американского коллектива Birchwood Дональд Райт, который вместе со своей группой выступает на джазовом фестивале в Коктебеле, сравнил Крым с раем. Он добавил, что готов приезжать на полуостров постоянно.

17-й международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party стартовал в Крыму 23 августа. Завершится он в воскресенье.

Музыкальный фестиваль появился в 2003 году, инициатором его создания стал генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

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Источник: РИА Новости
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