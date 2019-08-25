«Спартак» вступил в борьбу за нападающего «Крыльев»

Москва, 25 августа. Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев интересен «Спартаку». По словам источника Федерального агентства новостей, форвард может продолжить карьеру в столичном клубе. Известно, что отступные за Соболева составляют 2 млн евро.

Отметим, на игрока также претендует ЦСКА. Ранее сообщалось, что «армейцы» выразили готовность приобрести 22-летнего футболиста и готовы выплатить сумму отступных, прописанную в контракте. Кроме того, за игроком следит «Зенит» и «Локомотив», однако трансфер в эти команды в ходе текущего трансферного окна маловероятен.

Соболев выступает за «Крылья» с января 2018 года. В текущем сезоне он провел шесть матчей, забил шесть мячей и отдал две результативных передачи. По оценкам transfermarkt.de, стоимость игрока составляет 1,2 млн евро. Текущее соглашение игрока с самарским клубом рассчитано до конца 2021 года. На счету игрока два матча в составе молодежной сборной России.