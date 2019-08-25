Тюменская прокуратура проверит сообщение об отказе врачей помочь пациентке с отеком легких

Тюмень, 25 августа. Тюменская прокуратура начала проверку информации об отказе врачей больницы оказать помощь пациентке с отеком легких. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Ранее в СМИ появились сообщения, что пациентка с отеком легких 25 августа обратилась в одну из тюменских больниц. Однако женщину якобы отказались принимать из-за того, что до конца дежурства оставалось несколько минут.

«Прокуратурой Тюменской области организовано проведение проверки по данному факту», — говорится в сообщении.

По окончании проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее следователи Тюменской области также начали проверку информации. Сотрудники СК работают на месте происшествия, где изымают необходимую документацию.