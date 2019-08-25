Созданный на 3D-принтере памятник Пушкину открыли в Донецке

Донецк, 25 августа. У дворца культуры имени Пушкина в Донецке торжественно открыли памятник великому русскому поэту Александру Пушкину.

Мероприятие приурочено к 150-летию со дня основания города. На месте открытия памятника ранее стоял монумент Пушкину, появившейся здесь еще в 1959 году. Однако в августе 2019 года его демонтировали из-за аварийного состояния.

Глава администрации Буденновского района города Владимир Гетов отметил, что новый памятник действительно можно назвать народным, так как на его создание не было потрачено ни рубля бюджетных средств.

Памятник «отпечатали» на 3D-принтере. Работы длились около трех месяцев, было использовано более 20 кг пластика и 400 кг бетона, передает ДАН.