Медики нашли связь между сердечными приступами и жизнью на высоких этажах

Москва, 25 августа. Канадские медики обнаружили связь между сердечными приступами и этажом, на котором проживает человек. Ученые считают, что чем выше человек живет, тем больше шанс развития сердечного заболевания.

Специалисты клиники Святого Михаила из Торонто считают, что чем выше от земли человек живет, тем слабее действие магнитного поля. С этим может быть связано снижение иммунитета.

Канадские медики проанализировали данные о восьми тысячах пациентах, госпитализированных в период с 2007 по 2012 год. Специалисты определили тех, кто нуждался в оказании медицинской помощи из-за перенесенного сердечного приступа. Медики, проведя исследование, выяснили, что шансов выжить было больше у тех, кто жил на первом-втором этажах.

Как оказалось, завести сердце тем, кто живет на 16 этаже, удавалось в 4,2% случая, выживаемость в этих случая составила 0,9%. При этом число выживших, живущих на 25 этаже, оказалось нулевым.

Кроме того, специалисты связывают гибель пациентов, живущих на высоких этажах, с тем, что медикам требуется больше времени, чтобы добраться до пострадавшего.

«При остановке сердца, когда счет идет на секунды, каждый этаж уменьшает шансы на спасение», — приводит «МедикФорум» слова специалистов.

Ранее ученые из медицинской школы Университета Северной Каролины сообщили, что сердечные приступы чаще фиксируются у женщин в возрасте от 35 до 54 лет, сообщила Deita.ru.