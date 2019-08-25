Лена Миро сравнила «Новую волну» с «прорывом канализации»

Москва, 25 августа. Блогер Лена Миро жестко раскритиковала открытие песенного конкурса в Сочи «Новая волна», сравнив его с «прорывом канализации».

В своем ЖЖ блогер опубликовала новый пост, посвященный открытию фестиваля, озаглавив его «Прорыв канализации в Сочи». Критике подвергся «курортный чес» российских поп-исполнителей, которых Миро называет «черными дырками».

«Время и место выбраны идеально: разомлевшие от теплого пива с чурчхелой придурки, отдыхающие на курортах Краснодарского края, как раз готовы уже повеситься от скуки, грязного моря и условий проживания в частном секторе», — написала она.

Блогер обратила внимание на то, что изначально идея самого конкурса заключалась в поиске новых звезд, а «Филиппы, Лазаревы» и другие уже всем, мягко говоря, наскучили. Она уверена, что публике хочется чего-то нового, даже отдыхающим в Сочи.

«Новая волна» стартовала в субботу в Сочи. Этот курорт уже пятый год принимает конкурс у себя. Накануне генеральный продюсер конкурса Игорь Крутой заверил, что «Новая волна» останется в Сочи и не переедет в латвийскую Юрмалу, где конкурс проходил с момента его создания и до 2014 года.

На открытии музыкального фестиваля «Новая волна — 2019» присутствовали звезды отечественной эстрады. Посетили мероприятие Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Дима Билан, Сергей Лазарев и Светлана Лобода.

Отметим, популярная певица Глюкоза появилась на конкурсе в своеобразном наряде — исполнительница вышла в свет в нижнем белье и пеньюаре. Образ популярной певицы бурно обсуждали пользователи Сети. Поклонники не поняли выбранный исполнительницей наряд и осудили ее за взбалмошность.