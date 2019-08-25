Питерские музыканты отняли публику у одиночных пикетчиков. ФАН-ТВ

В Петербурге одиночные пикетчики в очередной раз попытались завладеть вниманием горожан. И, как всегда, безуспешно. В социальных сетях активисты анонсировали масштабные акции в самых оживленных точках центра города: на Дворцовой площади, у «Дома Зингера», возле торгового центра «Галерея», и, конечно, традиционно на Гостином дворе.

К слову сказать, эти места являются излюбленными у уличных музыкантов. Любопытно, но вокруг гитаристов, по обыкновению собралась толпа, а вот людей, ратующих за «честную власть», попросту не замечали. Остается только догадываться, каким образом «оппозиционеры» привлекают горожан в свои ряды, ведь с плакатами на улицах стояли почти дети. И еще городские сумасшедшие. У Гостиного двора мужчина с паспортом в руках читал стихи в духе революционных поэтов.

Митинги и пикеты давно стали вызывать раздражение горожан. Петербуржцы выражают свое отношение к бессмысленным пикетам и сборищам на языке митингующих. На улицы города вышла девушка с плакатом «Оппозиция — это не позиция».

«Я считаю, что это не только не приносит пользу, но еще и мешает жизни города, мешает движению. Считаю, что люди, которых что-то не устраивает, должны это решать более конструктивными способами, чем просто выходить на площади и кричать лозунги», — говорит петербурженка.

В рядах «сторонников оппозиции» заметно убывает. Все меньше людей выходят с транспарантами на запланированные адреса. Вот и сегодня одни и те же лица меняли свои геологации. От «Дома Зингера» перекочевывали на Гостиный двор, с площади Восстания к Дворцовой. За общественным порядком следили сотрудники полиции и толпа журналистов, которые стали чуть ли не основными участниками событий.

Очевидно, что тех, кто поддерживает массовиков-затейников по явным причинам, становится все меньше.