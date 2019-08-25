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Полиция проверяет заявление об избиении жителя Геленджика казаками

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Полиция проверяет заявление об избиении жителя Геленджика казаками

Краснодар, 25 августа. Сотрудники полиции проверяют информацию об избиении жителя Геленджика, предположительно, казаками. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На просторах Интернета появилось видео, на котором группа казаков избивает мужчину. В комментарии к ролику утверждается, что драка произошла в Геленджике во время празднования дня города. Автор сообщения заявил, что мужчина попросил казаков сфотографироваться с ним, но получил отказ. Местный житель продолжил настаивать на своем, что привело к потасовке.

Как сообщило РИА Новости со ссылкой на ведомство, в полицию обратился 30-летний житель Геленджика с заявлением о причинении ему телесных повреждений.

«В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью определения степени вреда здоровью гражданина», — сообщили в полиции, отметив, что устанавливаются причины и обстоятельства инцидента.

В «Кубанском казачьем войске» сообщили, что выясняют обстоятельства инцидента с избиением мужчины.

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Источник: РИА Новости
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