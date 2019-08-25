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Иран просит Запад разрешить экспорт нефти не менее 700 тыс. баррелей в сутки

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Иран просит Запад разрешить экспорт нефти менее 700 тыс. баррелей в сутки

Биарриц, 25 августа. Тегеран запросил разрешение на экспорт нефти в количестве не менее 700 тысяч баррелей в сутки в качестве жеста доброй воли Запада, сообщило агентство Reuters со ссылкой на иранские дипломатические источники.

По данным издания, в случае успешных переговоров с европейскими представителями Иран хочет еще больше увеличить объем экспорта «черного золота», а также вернуться к первоначальному исполнению условий Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Как стало известно, глава дипломатического ведомства Ирана Мохаммад Джавад Зариф уже провел переговоры с французским президентом Эммануэлем Макроном на полях саммита «Группы семи».

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Источник: Reuters
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