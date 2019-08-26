Сирия новости 26 августа 07.00: Израиль объяснил авиаудар по Дамаску, курды определили формат «зоны безопасности» в Рожаве

Сирия, 26 августа. Армия обороны Израиля назвала причины ударов по Дамаску, представитель SDF рассказал, на какую «зону безопасности» согласились курды, ИГИЛ1 атакует в Ираке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ, запрещено в РФ): совершили нападение на мирных жителей и шиитское ополчение в Ираке.

Курды: освободили одного из участников арабских протестов в Дейр-эз-Зоре, объявили о предложенном формате "зоны безопасности" на севере Сирии.

Израиль: назвал причины авиаударов в провинции Дамаск.

Провинция Дамаск

Армия обороны Израиля дала объяснения по поводу авиаударов в провинции Дамаск, которые произошли прошлой ночью. Как сообщают источники в Twitter (@AvichayAdraee), израильские военные приняли решение о проведении операции, поскольку полагали, что уже в самое ближайшее время иранские силы «Кудс» могут атаковать Израиль с помощью беспилотников, размещенных на авиабазе «Меззех».

Как сообщает другой источник (@ELINTNews), Израиль утверждает, что из Ирана в Дамаск прибыли четыре оператора беспилотников — предположительно, они собирались использовать такие же модели Qasef-2K, как использовались хуситами против Саудовской Аравии в Йемене.

Провинция Дейр-эз-Зор

Боевики проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) освободили одного из арестованных участников арабских протестов на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Молодой человек из города Аш-Шаафа по имени Хашаа Халаф провел три месяца в заключении.

Провинция Хасака

Пресс-секретарь проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) Мустафа Бали в ходе пресс-конференции рассказал подробности о формате «зоны безопасности» на севере Сирии, на которую под давлением США согласились курды. Как сообщает Rojava Information Center, Бали подчеркнул, что хочет своим заявлением опровергнуть домыслы, согласно которым «США продали курдов туркам».

По словам представителя SDF, на территории северной Сирии не будет ни одного турецкого наблюдательного пункта — «система, которую они выстроили в Идлибе, является неприемлемой» — все наблюдательные позиции будут находится на турецкой стороне границы. Кроме того, в ходе совместного турецко-американского патрулирования армия Турции будет «переходить границу, проводить патрулирование и возвращаться обратно», а патрулирование «не будет совершаться слишком часто — возможно, раз в месяц». Первое патрулирование будет проведено в районе между Телль-Абъядом и Рас аль-Айном. Ширина зоны безопасности составит 5 км; курдские силы выйдут из этой зоны (включающей в себя, например, такие города, как Рас аль-Айн, Кобани, Телль-Абъяд, Ад-Дарбасию, Камышлы, Аль-Кахтанию и Аль-Маликию) и уберут «любое оружие, которое может быть опасно для Турции». Коалиция одобрила эти пункты плана, выдвинутые курдскими силами.

Таким образом, представитель SDF представил курдскую позицию по «зоне безопасности» — однако собирается ли на самом деле Турция следовать этому плану, покажет время.

Ирак

Террористы из группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) убили шесть мирных жителей в провинции Киркук. Еще не меньше восьми человек пострадали. Боевики обстреляли стадион в городе Дакук к северу от Багдада из гранатометов и пулеметов. В ходе другого нападения, сообщает ANF News, террористы ИГИЛ атаковали штаб-квартиру шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» в Дакуке. Сообщается о пяти погибших ополченцах, еще несколько человек получили ранения. В регион стянуты дополнительные силы безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.